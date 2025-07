Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Zusammenstoß gegen Hausfassade gekracht

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einem Unfall am Montag in der Oberen Lauterstraße sind zwei Menschen leicht verletzt worden. An zwei Autos und einer Hausfassade entstand Sachschaden.

Ein 72-Jähriger war am Vormittag von einem Parkplatz auf die Straße gefahren, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Er kollidierte mit seinem Pkw gegen das Fahrzeug eines 71-Jährigen. Vermutlich durch die Wucht des Zusammenstoßes krachte das Auto des Unfallverursachers dann gegen eine Hauswand. Der 72-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Den entstandenen Schaden - an Fahrzeugen und der Fassade - schätzt die Polizei auf mindestens 16.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Obere Lauterstraße etwa eine Stunde lang gesperrt. |erf

