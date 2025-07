POL-PDKL: Auto zerkratzt - Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) - Der Rucksack im Schwimmbad, das Auto mit herabgelassenen Seitenscheiben, die locker getragene Tasche in der Fußgängerzone - Diebe nutzen jede Gelegenheit. Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Eine 26-Jährige erlebte am Montag in der Fruchthallstraße eine böse Überraschung: Diebe hatten sich unbemerkt an ihrer Handtasche zu schaffen gemacht und die Geldbörse gestohlen. Ausweise, Bargeld, Bankkarten ...

