Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Raub in Neubrandenburg gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am Dienstag, dem 12.08.2025 kam es gegen 21:00 Uhr in Neubrandenburg zu einem körperlichen Übergriff auf einen 13-jährigen Jungen. Auf Höhe des Rathauses auf dem Friedrich-Engels-Ring wurde der Junge von zwei männlichen Personen an der dortigen Ampel angesprochen und nach Zigaretten und Bargeld gefragt. Nach dem gemeinsamen Überqueren der Straße griffen die beiden Personen den Jungen auf Höhe eines asiatischen Restaurants auf der linken Seite der Turmstraße körperlich an. Dem 13-Jährigen wurde in diesem Zusammenhang sein Handy und seine Geldbörse geklaut. In der Geldbörse befand sich eine EC-Karte. Die Täter forderten den Jungen auf, Geld mit dieser Karte vom Konto abzuholen und gingen zusammen unter Anwendung körperlicher Gewalt zu einer nächstgelegenen Bank in die Löwenvilla. Zu einer Geldauszahlung kam es nicht. Daraufhin wurde der 13-Jährige wiederholt durch beide Täter körperlich angegriffen. Anschließend entfernten sich die beiden Täter über die Wallanlagen in Richtung Bahnhof.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

   - Männlich
   - Ca. 25 Jahre alt
   - Ca. 180 cm groß
   - schwarze Jacke mit Reisverschluss der Marke "Lacoste"
   - Darunter weißes T-Shirt
   - schwarzes Basecap und darüber die Kapuze der Jacke
   - blaue, verwaschen Jeanshose
   - Schwarze Schuhe, vermutlich Nike Air Max.
   - leichten Stoppelbart und dunkles Haar
   - tiefe, raue und rauchige Stimme

Person 2:

   - männlich
   - circa 178 cm groß
   - schwarzer Vollbart
   - circa 30 Jahre alt
   - schwarzes T-Shirt, darüber eine schwarze glänzende Weste der 
     Marke "Moncler"
   - schwarze Jeans
   - weiße Schuhe
   - gebrochenes Deutsch

Bislang sind die Täter vollkommen unbekannt und der Polizei liegen keine Zeugenhinweise oder Anhaltspunkte zu den Personen vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Bei sachdienlichen Informationen zu dem Sachverhalt melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

