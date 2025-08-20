Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Kühe in abgestelltem Anhänger zurückgelassen
Jever (ots)
Am Dienstagvormittag (19.08.2025) stellte ein Fahrzeugführer im Gewerbegebiet Am Kreuzhamm gegen 09:40 Uhr einen mit sechs Kühen beladenen Tiertransportanhänger ab. Der Anhänger blieb bis 11:03 Uhr unbewacht, ungesichert und ohne Versorgung in der Sonne stehen.
Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Fahrer seine Fahrt erst nach mindestens einer Stunde und 23 Minuten zum vorgesehenen Schlachtbetrieb fort.
Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.
