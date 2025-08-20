PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag (19.08.2025) kam es gegen 15:37 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Friedrich-Paffrath-Straße in Höhe der Hausnummer 9 zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger Radfahrer ordnungswidrig den linksseitigen Gehweg in südlicher Richtung. Auf dem Gehweg lief zeitgleich ein Fußgänger in dieselbe Richtung. Der Radfahrer stieß mit dem Fußgänger zusammen, beide Beteiligten stürzten.

Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

