Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag (19.08.2025) kam es gegen 15:37 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Friedrich-Paffrath-Straße in Höhe der Hausnummer 9 zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger Radfahrer ordnungswidrig den linksseitigen Gehweg in südlicher Richtung. Auf dem Gehweg lief zeitgleich ein Fußgänger in dieselbe Richtung. Der Radfahrer stieß mit dem Fußgänger zusammen, beide Beteiligten stürzten.

Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell