POL-WHV: Freilaufender Hund sorgt für Polizeieinsatz

Jever (ots)

Am Dienstag (19.08.2025) wurde der Polizei gegen 12:20 Uhr ein freilaufender Hund in der Schützenhofstraße gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Tier auf die Fahrbahn und konnte zunächst nicht eingefangen werden. Beim Eintreffen der Polizei hatte eine Passantin den Hund bereits gesichert. Er wurde anschließend zur Dienststelle gebracht, um einen Chip auszulesen.

Kurz darauf erschien die Halterin und nahm ihr Tier wieder mit nach Hause.

