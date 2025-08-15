Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250815-5-PDNMS-Täter vor der Ausübung eines Wohnungseinbruchdiebstahls in Neumünster festgenommen

Neumünster (ots)

Am 14.08.2025 wurden drei Personen durch einen Hausbewohner auf dessen Grundstück überrascht. Bei einer anschließenden Rangelei wurden sowohl der Hauseigentümer als auch einer der Täter verletzt. Eine Person konnte durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr wurden mehrere Funkstreifenwagen des 1. und 2. Polizeireviers Neumünster in den Pestalozziweg entsandt. Ein dort wohnhafter 60-jähriger Mann stellte beim Nachhausekommen kurz zuvor drei vermummte Personen im rückwärtigen Bereich seines Wohnhauses fest. Da der Mann erst am 11.08.2025 Geschädigter eines vollendeten Wohnungseinbruchs geworden war, versuchte er sofort, die Personen zu stellen.

Dem Anwohner gelang es, eine männliche Person zu ergreifen. Zwei weitere Personen konnten unerkannt flüchten.

Im Gerangel wurden sowohl der 60-jährige deutsche Hauseigentümer wie auch der 43-jährige deutsche Beschuldigte mit einem Messer verletzt. Der Hauseigentümer erlitt hierdurch Verletzungen an der Hand, der Beschuldigte eine Schnittwunde im Gesicht.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen zwei Tätern verlief negativ.

Der vorläufig festgenommene Beschuldigte wurde -nach Abschluss der in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel erfolgten polizeilichen Maßnahmen- entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen.

