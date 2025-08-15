POL-NMS: 20250815-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle in Osterrönfeld

Polizeidirektion Neumünster

Am 14.08.2025 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in die Team-Tankstelle in Osterrönfeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gestern gegen 01:45 Uhr, wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des Polizeireviers Rendsburg in die Kieler Straße in Osterrönfeld entsandt.

Beim Eintreffen der Beamten konnte festgestellt werden, dass die aus Glas bestehende Eingangstür der Tankstelle vollständig zersprungen und verbogen war. Diese wurde vermutlich mittels eines Gully-Deckels eingeworfen und die Täter konnten sich hierdurch Zutritt zu dem Objekt verschaffen.

Durch die Polizei konnten keine Personen vor Ort angetroffen werden.

Bei dem Stehlgut handelt es sich vermutlich um mehrere Zigaretten-Schachteln sowie einen leeren Tresor.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls und fragt: Wer hat in der Nacht vom 13.08.2025 auf den 14.08.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Osterrönfeld beobachtet? Alle Hinweise oder andere verdächtige Beobachtungen geben sie bitte der Polizei in Rendsburg unter 04331-2080 zur Kenntnis.

