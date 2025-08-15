POL-NMS: 20250815-1-PDNMS-Messerkontrolle am Bahnhof Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Am 14.08.2025 fand eine Kontrolle des Waffen-und Messerverbots am Bahnhof in Neumünster statt. Es wurden insgesamt zwei Messer aufgefunden.

Gestern wurde von 14-17 Uhr durch die Polizeistation Mitte des 2. PR Neumünster und die Bundespolizei am Bahnhof in Neumünster eine Kontrolle des Waffen-und Messerverbots durchgeführt.

Es wurden insgesamt ca. 50 Personen kontrolliert. Zwei Personen führten ein Taschenmesser entgegen der Vorschrift mit sich.

Des Weiteren waren drei Personen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, eine Person verstieß gegen die ihr auferlegte räumliche Beschränkung.

Es wurden Berichte und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Eine Person konnte mit einem aufgemalten Hakenkreuz auf der Hand festgestellt werden. Dieses wurde nach Ansprache entfernt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Die Kontrollen wurden von den kontrollierten Personen gut angenommen, es wurde Verständnis für das Thema gezeigt und die Kontrollen grundsätzlich als sinnvoll erachtet.

