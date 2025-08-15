PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250815-1-PDNMS-Messerkontrolle am Bahnhof Neumünster

POL-NMS: 20250815-1-PDNMS-Messerkontrolle am Bahnhof Neumünster
  • Bild-Infos
  • Download

Neumünster (ots)

Am 14.08.2025 fand eine Kontrolle des Waffen-und Messerverbots am Bahnhof in Neumünster statt. Es wurden insgesamt zwei Messer aufgefunden.

Gestern wurde von 14-17 Uhr durch die Polizeistation Mitte des 2. PR Neumünster und die Bundespolizei am Bahnhof in Neumünster eine Kontrolle des Waffen-und Messerverbots durchgeführt.

Es wurden insgesamt ca. 50 Personen kontrolliert. Zwei Personen führten ein Taschenmesser entgegen der Vorschrift mit sich.

Des Weiteren waren drei Personen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, eine Person verstieß gegen die ihr auferlegte räumliche Beschränkung.

Es wurden Berichte und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Eine Person konnte mit einem aufgemalten Hakenkreuz auf der Hand festgestellt werden. Dieses wurde nach Ansprache entfernt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Die Kontrollen wurden von den kontrollierten Personen gut angenommen, es wurde Verständnis für das Thema gezeigt und die Kontrollen grundsätzlich als sinnvoll erachtet.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 08:09

    POL-NMS: 20250814-2-PDNMS-Verkehrsunfall in Ellerdorf durch alkoholisierten Fahrer

    Ellerdorf / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 14.08.2024 gegen 00:10 Uhr geriet ein Fahrzeug in Ellerdorf in das dortige Gleisbett. Bei dem Fahrer konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Heute in den frühen Morgenstunden wurden Beamte der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 07:30

    POL-NMS: 20250814-1-PDNMS-Tödlicher Verkehrsunfall auf der L328 Höhe Brammer

    Brammer / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 13.08.2025 gegen 20:00 Uhr kollidierte ein PKW auf der L 328 mit einem Milchtanklaster. Der Autofahrer wurde hierdurch tödlich verletzt. Gestern Abend befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda Octavia den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt zur L 328 ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 12:06

    POL-NMS: 20250812-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Schwedeneck

    Schwedeneck / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 11.08.2025 kam es in Schwedeneck zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher oder Personen, die Hinweise zu diesem geben können. Gestern befuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:30 Uhr die Stohler Landstraße (K16) aus Stohl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren