Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250812-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Schwedeneck

Schwedeneck / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 11.08.2025 kam es in Schwedeneck zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher oder Personen, die Hinweise zu diesem geben können.

Gestern befuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:30 Uhr die Stohler Landstraße (K16) aus Stohl kommend in Richtung Strande. Der Fahrradfahrer, der zunächst den gemeinsamen Geh-und Radweg befuhr, habe eine Gruppe von Radfahrern überholen wollen und sei hierfür auf die Straße gewechselt. Nach dem Überholvorgang habe der Verkehrsteilnehmer die nächste Feldeinfahrt nutzen wollen, um wieder von der Fahrbahn auf den Geh-und Radweg zu gelangen. Hierfür habe dieser ein Handzeichen gegeben und sei danach links in Richtung der Feldeinfahrt gefahren.

Von hinten sei in gleicher Fahrtrichtung ein PKW gekommen und ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug habe einen Leitpfosten auf dem Grünstreifen umgefahren und sei dann weiter in Richtung Strande gefahren.

Der Radfahrer sei von dem Fahrzeug derart erschrocken worden, dass er gestürzt sei. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen. Es kam zu keiner direkten Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrradfahrer.

Die Polizeistation Schwedeneck versucht nun, den Fahrzeugführer des schwarzen Personenkraftwagens zu ermitteln. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04308-410 an die Polizei in Schwedeneck.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell