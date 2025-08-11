Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250811-1-PDNMS-Polizist in Neumünster durch Fußtritt ins Gesicht verletzt

Neumünster (ots)

Am 09.08.2025 sollte eine alkoholisierte Person aufgrund einer hilflosen Lage ins Gewahrsam verbracht werden. Hierbei trat er einem Polizeibeamten gezielt ins Gesicht.

Am Samstag Vormittag gegen 10:20 Uhr, wurde eine Funkstreifenbesatzung des 1. PR Neumünster in die Kieler Straße entsandt. In einer Wohnung wurde ein unerwünschter Besucher gemeldet, der die Wohnung verlassen sollte.

Beim Eintreffen der Beamten begleiteten diese die männliche Person vor die Haustür und stellten hierbei eine solche Alkoholisierung fest, dass der Mann nicht mehr in der Lage war, seinen Weg sicher alleine fortzusetzen. Aufgrund dessen wurde ein Transportfahrzeug angefordert und der Mann sollte zum Ausnüchtern in die Gewahrsamszelle verbracht werden.

Als ein eingesetzter Beamte sich kurzzeitig über den am Boden liegenden Mann beugte, trat dieser ihm mit seinem Fuß ins Gesicht.

Der 38-jährige männliche Polizeibeamte erlitt eine Schürfwunde und Prellung am Jochbein. Er wurde im FEK Neumünster ambulant behandelt und ist zunächst nicht mehr dienstfähig.

Dem 57-jährigen lettischen Beschuldigten, dessen vorheriger Atemalkoholtest einen Wert von über 3 Promille ergab, wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend ins Gewahrsam des 1. PR NMS verbracht.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige bezüglich des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

