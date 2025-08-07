Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250807-1-PDNMS-Sperrung der B 76 Höhe Neudorf-Bornstein nach Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Neudorf-Bornstein/Eckernförde (ots)

Am 06.08.2025 wurde gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B76 Höhe Neudorf-Bornstein gemeldet. Insgesamt kamen 5 Personen in umliegende Krankenhäuser. Die B 76 wurde für 2 Stunden voll gesperrt.

Gestern wurden Beamte des PR Eckernförde gegen 17:50 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß auf der B 76 gerufen. Der 46-jährige Fahrer eines weißen Dacia Logan befuhr die B76 aus Kiel kommend in Fahrtrichtung Eckernförde. Auf Höhe der Ortschaft Neudorf-Bornstein fuhr er auf ein Stauende zu. Möglicherweise war es dem Fahrer nicht mehr möglich, rechtzeitig zu bremsen, so dass er nach links in den Gegenverkehr auswich. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem 45-jährigen Fahrer eines Mercedes E 200, der die B 76 aus Eckernförde kommend in Fahrtrichtung Kiel befuhr.

Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer des Dacia schwer, seine drei Mitfahrer sowie der Fahrer des Mercedes leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B 76 war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten für 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Schnellmark und Neudorf-Bornstein umgeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell