POL-NMS: 20250805-1-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde

Schülp bei Rendsburg (ots) - Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Wohnhaus in Schülp bei Rendsburg Am 30.07.2025 wurde durch Nachbarn festgestellt, dass in ein Einfamilienhaus in der Straße Dackhof in Schülp bei Rendsburg eingebrochen wurde. Am 30.07.25 wurde gegen 07:45 Uhr eine Funkstreifenbesatzung des ...

