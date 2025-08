Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250801-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Wohnhaus in Schülp bei Rendsburg

Schülp bei Rendsburg (ots)

Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Wohnhaus in Schülp bei Rendsburg

Am 30.07.2025 wurde durch Nachbarn festgestellt, dass in ein Einfamilienhaus in der Straße Dackhof in Schülp bei Rendsburg eingebrochen wurde.

Am 30.07.25 wurde gegen 07:45 Uhr eine Funkstreifenbesatzung des Polizeirevier Rendsburg in die Straße Dackhof in Schülp bei Rendsburg entsandt. Nachbarn hätten bemerkt, dass in das dortige Haus eingebrochen worden sei.

Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass ein Fenster -vermutlich durch einen Stein- entglast und im Inneren des Hauses Schränke und Schubladen durchwühlt wurden.

Bei ihrer Flucht versuchten der/die unbekannten Täter den Audi der Geschädigten zu entwenden, der sich hinter einem Tor befand. Dies misslang jedoch, da das Durchbrechen des Tores mit dem Fahrzeug nicht gelang.

Der/die Täter flüchteten danach vermutlich fußläufig in unbekannte Richtung.

Das Stehlgut kann noch nicht genau benannt werden. Es wurde vermutlich Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei Rendsburg fragt nun: Wer hat in der Straße Dackhof in Schülp bei Rendburg oder in den angrenzenden Bereichen in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Bei Hinweise wenden sie sich bitte unter 04331-2080 an die Kriminalpolizei in Rendsburg.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell