Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250805-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 01.08.25 um 16.30 Uhr fuhr ein VW Bus/ Camper in Rot mit einem weißen Dach und einem Markisenkasten an der Seite des Fahrzeugs, vom Mühlenberg in Eckernförde kommend in Richtung Gaehtjestraße.

In Höhe Pferdemarkt fuhr der VW Bus ohne Mindestabstand an einem Fahrradfahrer vorbei. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Fahrer des VW Bus verlangsamte kurz seine Geschwindigkeit, setzte seine Fahrt dann aber fort ohne sich um den Verunfallten zu kümmern.

Nachfolgende Fahrzeuge hielten an, um sich um den Verletzten zu kümmern. Direkt hinter dem VW Bus soll ein PKW VW Golf mit Hamburger Kennzeichen von einer weiblichen Person gefahren worden sein. Diese hielt auch an der Unfallstelle an. Allerdings sind keine weiteren Daten der Person bekannt. Ein Fahrzeugführer, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Mühlenberg fuhr, habe den Verletzten gefragt, ob er dem VW Bus hinterherfahren soll. Dieser Fahrzeugführer wendete dann seinen PKW und verfolgte den VW Bus. Erkenntnisse zu dieser Person liegen ebenfalls nicht vor.

Die Zeugen, wie oben beschrieben sowie weitere Beobachter des Vorfalles werden gebeten sich bei dem Polizeirevier in Eckernförde unter der Telefonnummer 04351/9080 zu melden.

Sönke Petersen

