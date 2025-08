Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250806-1-Strahlende Kinderaugen nach Ermittlungserfolg durch die KI Neumünster

Neumünster (ots)

Ende Juli wurde durch eine Geschädigte beim 1. PR Neumünster angezeigt, dass in ihre Gartenlaube in einem Kleingartenverein eingebrochen wurde. Die Ermittler der KI NMS taten folglich alles, um die entwendeten Spielsachen eines Kindes wieder zurückzuerlangen.

Ende Juli erschien eine Geschädigte beim 1. PR Neumünster und zeigte an, dass in ihre Gartenlaube in einem Kleingartenverein im Schwarzen Weg in Neumünster eingebrochen wurde. Der/die Täter hätten den Verschlussriegel der Laube abgeschraubt und sich unerlaubt Zutritt verschafft.

Aus der Laube wurden diverse Gartenwerkzeuge und Kinderspielgeräte entwendet. Unter anderem wurde hierbei ein Holzpferd entwendet.

Insbesondere das Kind der Geschädigten war sehr traurig über den Verlust ihres Spielzeuges, so dass die Beamten der KI Neumünster äußerst motiviert waren, hier einen Ermittlungserfolg zu erzielen, um das Holzpferd zurück zu seinem rechtmäßigen Eigentümer zu bringen.

Im Rahmen der Ermittlungen gelang es den Ermittlern, einen 44-jährigen deutschen Tatverdächtigen zu identifizieren und das Stehlgut zurückzuerlangen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Am 05.08.2025 konnte das Holzpferd wieder an das Kind übergeben werden. Die leuchtenden Kinderaugen waren für die Beamten der KI Neumünster das größtmögliche Dankeschön und eine schöne Wertschätzung für die akribisch durchgeführten Ermittlungen.

Durch das Kind wurde als Dankeschön ein Bild an die Beamten überreicht, das nun einen Platz in dem Büro des Sachgebietes erhalten hat und somit an diesen schönen Ermittlungserfolg und die Freude des Kindes erinnern wird.

