POL-SO: Anröchte - Einbruch in Wohnhaus

Soest (ots) - Am Samstagmorgen kam es gegen 08:15 Uhr in Soest zu einem Wohnungsbrand im Breslauer Weg. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Da anfangs unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, musste diese intensiv abgesucht werden. Glücklicherweise war der Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Es blieb folglich bei Sachschaden, der aktuell nicht genau beziffert werden kann. Die ...

