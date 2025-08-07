Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250807-3-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 06.08.2025 kam es gegen 10.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E Scooter Fahrerin und einem Pedelecfahrer in der Denkerstraße / Schloßplatz, der Pedelecfahrer flüchtete anschließend in Richtung Obereiderhafen, die E-Scooter Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Die 18 jährige Fahrerin eines E-Scooter befuhr die Denkerstraße in Fahrtrichtung Schloßplatz auf dem linksseitigen Gehweg. Ein Pedelcfahrer befuhr den Schloßplatz in Fahrtrichtung Obereiderhafen. An der Ecke der Hausnummer 10 in der Denkerstraße kam es zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten stürzten zu Boden, der Pedelecfahrer fuhr danach jedoch direkt weiter.

Der Pedelecfaher war männlich, hatte graues Haar und trug ein T-Shirt. Er fuhr ein schwarzes Pedelec mit einem Helmcase auf dem Gepäckträger.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Angaben zum flüchtigen Pedelecfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell