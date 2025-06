POL-BI: Fishing-Opfer glaubt Ersparnisse zu sichern

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Ladendieb verletzte am Freitagabend, 27.06.2025, zwei Mitarbeiterinnen, beim Versuch im Besitz seines Diebesgutes zu bleiben. Er flüchtete zunächst mit einem E-Scooter und rief dann die Polizei an. Gegen 19:50 Uhr hielt sich ein polizeibekannter 47-jähriger Bielefelder in einem Supermarkt an der Jöllenbecker Straße, im Bereich zwischen der Weststraße und der ...

mehr