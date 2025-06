Polizei Bielefeld

POL-BI: Beweismittel nur zum Teil beseitigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Als ein Team der Stadtwache Bielefeld einen Mann am Donnerstagabend, 26.06.2025, an der Zimmerstraße kontrollieren wollten, warf dieser plötzlich abgepackte Portionen mit Betäubungsmittel fort. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadtwache, der Sonderkommission Innenstadt, dem zuständigen Kriminalkommissariat und der Staatsanwaltschaft Bielefeld führte den Tatverdächtigen schließlich in die Untersuchungshaft.

Dem Dreierteam der Stadtwache kamen gegen 18:45 Uhr, während ihres routinemäßigen Streifengangs, auf der Zimmerstraße zwei junge Männer entgegen. Als sie ein Polizeibeamter zum Stehenbleiben aufforderte, warf ein 26-Jähriger aus seiner Umhängetasche acht Verkaufseinheiten mit Kokain in die Fußgängerzone.

Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung entdeckten die Beamten bei dem genannten Mann zwei weitere mit Kokain gefüllte sogenannte Bubbles und reichlich Wechselgeld, wie bei Betäubungsmittelverkäufen üblich. Sie stellten dies und das fortgeworfene Betäubungsmittel sicher und begaben sich mit den beiden kontrollierten Personen zur Stadtwache.

Unterstützung erhielt das Dreierteam durch Beamte der SoKo Innenstadt, die durch erste Ermittlungen aufdecken konnten, dass der tatverdächtige 26-Jährige die Drogen auch zum Verkauf anbot. Diese Erkenntnis wurde zusätzlich durch das sichergestellte Wechselgeld untermauert. Sein Begleiter durfte die Stadtwache wieder verlassen, nachdem seine Identität geklärt war.

Mit dem Verdacht des illegalen Handels mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel, nahmen die Polizisten den 26-Jährigen mit albanischer Staatsbürgerschaft vorläufig fest.

Beamte der SoKo Innenstadt nahmen Kontakt zur Staatsanwaltschaft Bielefeld auf, die wegen Fluchtgefahr einen Antrag auf Untersuchungshaft beim Amtsgericht Bielefeld beantragte. Die weiteren Ermittlungen und die Vorführung des Tatverdächtigen beim Amtsgericht Bielefeld erfolgten am Folgetag durch Kriminalbeamte des zuständigen Kriminalkommissariats. Am Freitagmittag ordnete ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld die Untersuchungshaft für den 26-Jährigen an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell