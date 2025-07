POL-AA: Spraitbach: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 31-jährigen Mann

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Brand in Gebäude Am Mittwoch wurde gegen 11.45 Uhr ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Wildeck gemeldet. Wie sich herausstellte handelte sich um einen Schwelbrand, der sich in den Zwischendecken des Gebäudes ausbreitete. Entsprechend aufwändig war die Suche nach den Brandherden. Die Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd sowie dem Schwäbisch Wald waren mit 78, der ...

mehr