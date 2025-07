POL-AA: Winterbach: Räumlichkeiten einer Firma von der Kripo durchsucht

Aalen (ots) - Wallhausen: Unfall unter Alkoholeinfluss Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 29-jähriger Opel-Fahrer die B290 von Rot am See in Richtung Wallhausen. Hierbei kam er zunächst auf die Gegenfahrbahn und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug dann gegen zwei Bäume und kam zum Stillstand. Der 29-Jährige ...

mehr