Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Versuchter Einbruch - Verkehrsunfälle - Betrunkener Radfahrer

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen dem 01.07.2025 und dem 08.07.2025 wurde in der Stuttgarter Straße ein geparkter Fiat an mehreren Stellen zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (02.07.2025) und Montag (07.07.2025) wurde die hintere rechte Scheibe eines VW, der in der Salierstraße abgestellt war, eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Versuchter Einbruch

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Kosmetikstudio in der Bachstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Studios, verursachten beim Einbruchsversuch aber Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Montag, 12:30 Uhr und Dienstag, 05:00 Uhr in der Weilerstraße einen geparkter Ford Transit und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Ford wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Murrhardt: Betrunkener Fahrradfahrer

Am Dienstag, gegen 21:50 Uhr fiel ein 37-jähriger Radfahrer mit seiner unsicheren Fahrweise auf und wurde am Bahnhofsparkplatz auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 21-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr die Höhenstraße (L1197) in Richtung Oeffingen. Als die Ampel im Bereich der Tournonstraße von Grün- auf Gelblicht wechselte, bremste die 21-Jährige ihr Fahrzeug ab. Eine hinter ihr fahrende 58-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und konnte trotz Gefahrenbremsung ein Zusammenstoß nicht verhindern. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Beide Fahrerinnen wurden beim Unfall leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Kernen/Stetten: Weidezaun beschädigt

Unbekannte Täter schnitten in der Nacht von Montag auf Dienstag Teile aus seinem elektrischen Weidezaun in der Hindenburgstraße, in der Nähe "Alter Friedhof", heraus und setzten damit den Elektrozaun für Schafe außer Betrieb. Bereits in der Nacht vom 25.06. auf 26.06. kam es zu einem ähnlichen Vorfall, wo Teile des Zaunes mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt und entfernt wurden. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Kernen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07151 41798.

Schorndorf: Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Auf einer Probefahrt mit einem neuen E-Bike verlor eine 66-jährige Frau am Dienstag gegen 17:15 Uhr in der Gottlob-Bauknecht-Straße ihr Gleichgewicht und stürzte alleinbeteiligt. Trotz Helm zog sie sich schwere Kopf- und Schulterverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell