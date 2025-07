Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl und Rauchentwicklung

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr einen Audi der auf einem Discounter-Parkplatz in der Haller Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 52-jähriger LKW-Lenker befuhr am Dienstag gegen 10:25 Uhr die Vordere Schmiedgasse in Richtung Aalen. Als er sich auf die Abbiegespur in Richtung Aalen einordnen wollte, übersah er einen Opel, der von einer 64-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand.

Lauchheim: Rauchentwicklung in Wohnhaus

Am Dienstagmorgen kam es in einem Wohnhaus im Flachsäcker zu einer Rauchentwicklung, die vermutlich von einer Mehrfachsteckdose ausging. Die an die Steckdose angrenzenden Holzbalken fingen an zu rauchen und verkohlten stellenweise. Die Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung stoppen und die Gefahrenquelle beseitigen. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Lauchheim und Hülen befanden sich mit je 6 Einsatzkräften vor Ort.

Aalen - Wasseralfingen: Diebstahl an Schule

An der kaufmännischen Schule in der Steinbeisstraße wurde am Freitag zwischen 9.25 Uhr und 9.45 Uhr ein Laptop der Marke HP im Wert von ca. 300 Euro aus einem Klassenzimmer entwendet. Die Polizei in Aalen ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter 07361 5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell