Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erneut hoher Schaden durch Schockanruf - Unfälle - Scheibe beschädigt - Autos aufgebrochen

Aalen (ots)

Schorndorf: Erneut hoher Schaden durch Schockanruf

Ein Senioren-Ehepaar aus Miedelsbach wurde am Dienstagnachmittag telefonisch über ihren Festnetzanschluss kontaktiert. Der Anrufer teilte den Senioren mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und forderte anschließend die Herausgabe von Wertgegenständen. Diese sollten laut Anrufer der Staatsanwaltschaft übergeben werden, um eine Inhaftierung der Tochter abzuwenden. Der Mann hob anschließend einen niederen fünfstelligen Bargeldbetrag ab und fuhr zum vereinbarten Treffpunkt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Göppinger Straße. Dort übergab er dem Abholer, der vermutlich mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs war, das Bargeld.

Im Anschluss stellten die Täter erneut telefonischen Kontakt zu ihren arglosen Opfern her und gaben an, dass der übergebene Geldbetrag nicht ausreichen würde, um die Haft abzuwenden. Die Geschädigten packten anschließend mehrere hochwertige Schmuckstücke sowie einen niederen vierstelligen Bargeldbetrag in eine Stofftasche. Der Mann begab sich gemäß Weisung der Täter nun erneut zum vorherigen Treffpunkt und übergab die Stofftasche gegen 16:20 Uhr einem weiteren männlichen Abholer, der vermutlich zu Fuß zum Treffpunkt kam. Der entstandene Schaden dürfte insgesamt im sechsstelligen Bereich liegen.

Beide Abholer wurden als ca. 20 - 30 Jahre alte Männer mit schlanker Statur und dunklen Haaren beschrieben und hatten laut den Geschädigten ein europäisches Äußeres.

Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden und Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Zeit und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers.

- Niemals Geld oder Wertsachen an Fremde übergeben! Die echte Polizei fordert so etwas nie.

- Rufen Sie Angehörige oder die Polizei unter bekannten Nummern zurück.

- Besprechen Sie Geldforderungen immer mit vertrauenswürdigen Personen.

- Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung.

- Schützen Sie Ihre Telefonnummer: Lassen Sie alte, auffällige Nummern ändern und kürzen Sie den Vornamen im Telefonbuch ab.

- Verdacht? Sofort auflegen und die Polizei unter 110 verständigen!

Weitere Infos und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in der Max-Eyth-Straße ein geparkter Mercedes von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Scheibe beschädigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Scheibe der Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Seitenstraße von einem bisher unbekannten Vandalen eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 969030 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer missachtete am Mittwoch gegen 11:05 Uhr an der Einmündung Hölderlinstraße / Goethestraße die Vorfahrt eines 21-jährigen Kradfahrers. Dieser musste ausweichen und stürzte hierbei. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall unerlaubt weiter, ohne sich um den leicht verletzten Piaggio-Fahrer zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Werderstraße / Stuttgarter Straße die Vorfahrt eines gleichaltrigen Radfahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Radfahrer stürzte infolge der Kollision mit dem Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Backnang: Autos aufgebrochen

Zwischen Montag und Dienstag wurden in Waldrems und Maubach mindestens vier Autos aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Ein aufgebrochener Pkw war im Lauterweg in Waldrems geparkt, die anderen im Dornbirner Weg, in der Salzburger Straße und im Damülser Weg in Maubach. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Gesamtschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen sowie evtl. weitere Geschädigte, die bislang keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell