POL-AA: Ostalbkreis: Brand und Unfälle

Schwäbisch Gmünd: Brand in Gebäude

Am Mittwoch wurde gegen 11.45 Uhr ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Wildeck gemeldet. Wie sich herausstellte handelte sich um einen Schwelbrand, der sich in den Zwischendecken des Gebäudes ausbreitete. Entsprechend aufwändig war die Suche nach den Brandherden. Die Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd sowie dem Schwäbisch Wald waren mit 78, der Rettungsdienst mit 14 und die Polizei mit 4 Einsatzkräften vor Ort. Stand 15 Uhr dauern die Arbeiten der Feuerwehr noch an. Ein Bewohner zog sich eine zumindest leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Der Schaden dürfte sich nach erster Schätzung auf einige hunderttausend Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit gilt eine technische Ursache am wahrscheinlichsten. Hinweise auf eine andere liegen derzeit nicht vor.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Toyota, gegen 6:30 Uhr, die Hofackerstraße in Richtung der Stuttgarter Straße. Auf Höhe einer dortigen Einmündung übersah sie einen von links kommenden Audi eines 35-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd/Kleindeinbach: Mit PKW kollidiert

Als am Mittwoch gegen 8:30 Uhr eine 36-jährige Suzuki-Fahrerin von einem Grundstück rückwärts in die Hirtenstraße ausfahren wollte, übersah sie einen dort vorbeifahrenden BMW eines 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

