Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Kreuzung Bahnhofstraße/An der Eisenbahn, Sonntag, der 06.10.2024, zwischen 18:35 Uhr und 19:30 Uhr. Eine 25- jährige PKW Fahrerin aus Uslar hielt verkehrsbedingt an einem Stopp Schild. Beim Wiederanfahren übersah sie eine von links kommende 56- jährige PKW Fahrerin aus Uslar und es kam zum Zusammenstoß. Die 25- jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell