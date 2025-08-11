Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250811-2-PDNMS-Zeugenaufruf: Radfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall in Brodersby

Brodersby/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 09.08.2025 kollidierte eine Radfahrerin mit einer Zugmaschine mit Anhänger in Brodersby. In Folge dessen wurde die Radfahrerin von dem Anhänger überrollt und verstarb.

Am Samstag gegen 14:30 Uhr befuhr der 61-jährige deutsche Fahrer eines Traktors mit Anhänger den Ellerüher Weg aus Richtung Karby kommend in Fahrtrichtung Brodersby. Auf der schmalen Fahrbahn begegnete ihm die 69-jährige Radfahrerin. Aus noch ungeklärter Ursache geriet diese unter das Fahrzeuggespann und wurde von dem Anhänger überrollt. Die Frau verstarb noch am Unfallort.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt.

Der Fahrzeugführer des Treckers wurde aufgrund eines Schocks ebenfalls medizinisch behandelt.

Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurden die Beschlagnahme der Unfallfahrzeuge sowie die Hinzuziehung eines Sachverständiger für die Rekonstruktion des Unfallhergangs angeordnet.

Zwei Fahrradfahrer sollen kurz zuvor in gleicher Fahrtrichtung vor dem Gespann des Treckers gefahren sein. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Damp unter 04352 3074000 in Verbindung zu setzen.

