POL-NMS: 20250814-1-PDNMS-Tödlicher Verkehrsunfall auf der L328 Höhe Brammer

Brammer / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 13.08.2025 gegen 20:00 Uhr kollidierte ein PKW auf der L 328 mit einem Milchtanklaster. Der Autofahrer wurde hierdurch tödlich verletzt.

Gestern Abend befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda Octavia den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt zur L 328 von der Bokeler Straße (K45) kommend in Fahrtrichtung Neumünster.

Aus unbekannten Gründen beabsichtigte der Fahrer auf der L 328 zu wenden und in Richtung Jevenstedt zu fahren. Hierbei übersah er den in gleicher Fahrtrichtung fahrenden vorfahrtsberechtigten Milchtank-LKW samt Anhänger. Der 25-jährige deutsche Fahrer des LKW konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der LKW kollidierte mit der Fahrerseite des Skoda, welcher durch den Aufprall in einen Straßengraben geschleudert wurde.

Der Fahrer des Skoda, der zunächst im Fahrzeug eingeklemmt war, wurde durch den Aufprall derart schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Neben dem Rettungsdienst, einem Notarztfahrzeug und dem Rettungshubschrauber waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Nortorf und Brammer eingesetzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde das Hinzuziehen eines Unfallsachverständigers zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sowie die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge angeordnet.

Die L 328 war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

