Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250814-2-PDNMS-Verkehrsunfall in Ellerdorf durch alkoholisierten Fahrer

Ellerdorf / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 14.08.2024 gegen 00:10 Uhr geriet ein Fahrzeug in Ellerdorf in das dortige Gleisbett. Bei dem Fahrer konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Heute in den frühen Morgenstunden wurden Beamte der Polizeistation Nortorf zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Nortorfer Straße // Bötzkamper Weg in Ellerdorf gerufen. Hier wurde ein Fahrzeug im Gleisbett gemeldet.

Es wurde umgehend eine Streckensperrung und die Einstellung des Bahnverkehrs durch die Bundespolizei veranlasst.

Der Unfallfahrer befuhr vermutlich die K 29 aus Bokel kommend in Richtung Ellerdorf. In Höhe der Kurve über den Bahnübergang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus gegen eine Leitplanke und kam schlussendlich ca. 20 Meter im Gleisbett zum Stehen.

Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab bei dem 34-jährigen polnischen Beschuldigten einen Wert von über 1,5 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Durch eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei wurde die Aufhebung der Streckensperrung gegen 02:00 Uhr veranlasst.

Aufgrund der Bergung erhielten vier Züge 425 Minuten Verspätung und es gab einen Teilausfall.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell