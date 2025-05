POL-BI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Valencia S.

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 12.05.2025, wurde eine polizeibekannte Ladendiebin auf frischer Tat ertappt. Die 30-Jährige ohne festen Wohnsitz befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen 10:30 Uhr hielt sich die Diebin in einem Verbrauchermarkt an der Luisenstraße, in Höhe der Teutoburger Straße auf. Sie nahm Tabak im Wert von rund 165 Euro an sich und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Mit Hilfe weiterer Zeugen konnte die Diebin durch eine ...

