Polizei Bielefeld

POL-BI: Tabakdiebin geht in U-Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 12.05.2025, wurde eine polizeibekannte Ladendiebin auf frischer Tat ertappt. Die 30-Jährige ohne festen Wohnsitz befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 10:30 Uhr hielt sich die Diebin in einem Verbrauchermarkt an der Luisenstraße, in Höhe der Teutoburger Straße auf. Sie nahm Tabak im Wert von rund 165 Euro an sich und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Mit Hilfe weiterer Zeugen konnte die Diebin durch eine Mitarbeiterin gestoppt werden.

Die wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannte Frau mit ukrainischer Staatsbürgerschaft wurde festgenommen. Sie wurde noch am Montagabend einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau erlassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell