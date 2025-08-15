PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250815-2-PDNMS-Zwei Beißvorfälle in Neumünster durch Schäferhund

Neumünster (ots)

In den letzten zwei Wochen ist es zu zwei Beißvorfällen zwischen einem Schäferhund und zwei anderen Hunden gekommen. Diese wurden durch den Biss jeweils tödlich verletzt. Die Polizei Neumünster ermittelt.

Am 06.08.2025 wurde in Neumünster ein Chihuahua und am 11.08.2025 ein Dackel durch den Biss eines Schäferhundes tödlich verletzt.

Der genaue Tathergang der Beißvorfälle ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Halter des Schäferhundes, ein 20-Jähriger Iraker, ist der Polizei mittlerweile bekannt.

Die Stadt Neumünster hat Kenntnis von den Vorfällen.

Die Polizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

