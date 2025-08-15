POL-NMS: 20250815-4-PDNMS-Geschwindigkeitsverstoß auf der BAB 210
Melsdorf / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)
Am 15.08.2025 konnte gegen 10:00 Uhr auf der BAB 210 ein nicht alltäglicher Geschwindigkeitsverstoß durch die Polizei festgestellt werden.
Heute Vormittag stellten Polizeibeamte des Polizeiautobahnreviers Mitte, Fachdienst Bezirk, mit ihrem Videowagen auf der A 210 in Fahrtrichtung Rendsburg Höhe Melsdorf einen 3er BMW fest, der statt der erlaubten 120 km/h mit gemessenen 205 km/h fuhr.
Den 32-jährigen ukrainischen Fahrzeugführer erwartet nun ein 3-monatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro.
