POL-NMS: 20250815-4-PDNMS-Geschwindigkeitsverstoß auf der BAB 210

Melsdorf / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 15.08.2025 konnte gegen 10:00 Uhr auf der BAB 210 ein nicht alltäglicher Geschwindigkeitsverstoß durch die Polizei festgestellt werden.

Heute Vormittag stellten Polizeibeamte des Polizeiautobahnreviers Mitte, Fachdienst Bezirk, mit ihrem Videowagen auf der A 210 in Fahrtrichtung Rendsburg Höhe Melsdorf einen 3er BMW fest, der statt der erlaubten 120 km/h mit gemessenen 205 km/h fuhr.

Den 32-jährigen ukrainischen Fahrzeugführer erwartet nun ein 3-monatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro.

