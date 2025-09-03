Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Linienbus- Zwei Personen werden leicht verletzt

Hattingen (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw am 02.09.2025, gegen 07:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 48-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw der Marke Skoda von der Lessingstraße nach rechts in die Raabestraße abzubiegen. Dabei missachtete sie jedoch den Linienbus (Mercedes) eines 44-jährigen Busfahrers aus Bochum. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Hattingerin und der Bochumer leicht verletzt wurden. Die Hattingerin kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Skoda wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigte, dass er abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell