Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Fahrt endet im Grünstreifen- Fahrer wird leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Die Fahrt eines 56-jährigen aus Gevelsberg endete mit seinem Pkw der Marke Citroen am 03.09.2025, gegen 16:15 Uhr, im Grünstreifen der Hagener Straße. Der Gevelsberger war in Fahrtrichtung Gevelsberg unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr über den dortigen Gehweg und blieb letztendlich im Grünstreifen stehen. Während dieser Fahrt kollidierte er mit dem Bordstein und weiteren Abgrenzungssteinen. Ob ein möglicher internistischer Notfall für den Kontrollverlust vorlag, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der 56-jährige kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell