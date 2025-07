Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reisender bekommt es in zwei Fällen mit Bundespolizei zu tun

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein tschechischer Staatsbürger trat am gestrigen Tag am Erfurter Hauptbahnhof gleich in zwei Fällen in Erscheinung. Am frühen Nachmittag reiste er mit einem Schnellzug gen Thüringen. Auf Grund seines verbal auffälligen Verhaltens gegenüber dem Servicepersonal und einem fehlenden Fahrschein wurde er in der Landeshauptstadt von der Weiterfahrt ausgeschlossen.

Seine Weiterreise nach Tschechien versuchte der Mann am Abend erneut mit einem anderen Zug fortzusetzen. Auf Grund seines alkoholisierten Zustandes und einem fehlenden Ticket wurde ihm noch in Erfurt die Weiterfahrt untersagt. Daraufhin spuckte der 41-Jährige die Zugbegleiterin an.

Bundespolizisten wurden wegen der Körperverletzung und der Leistungserschleichung hinzugezogen. Der Fahrtausschluss wurde durchgesetzt und der Mann erhielt Strafanzeigen.

