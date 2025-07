Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten bringen vermisste Jugendliche unversehrt in elterliche Obhut zurück

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Heute Morgen wurde die Bundespolizei gegen 6:00 Uhr darüber informiert, dass in einem ICE, der auf der Fahrt in Richtung Wiesbaden verkehrte, eine Jugendliche angetroffen wurde, die augenscheinlich alleinreisend und hilflos war.

Eine Bundespolizeistreife nahm die 15-Jährige in Schutzgewahrsam und betreute sie. Gleichermaßen konnte ermittelt werden, dass die Jugendliche am gestrigen Tag bei der sächsischen Polizei als vermisste Person gemeldet wurde.

In Abstimmung mit der Polizei in Leipzig und der kontaktierten Mutter wurde die Verbringung der Irakerin zu ihrem Wohnort in die Wege geleitet. Am Leipziger Hauptbahnhof konnte die Familie wieder zusammengeführt werden.

