BPOL-HH: Bundesweiter Vorlesetag - Bundespolizisten sorgen für strahlende Gesichter bei Kindern

Hamburg (ots)

Vorlesen schafft Zukunft! Vorlesen legt den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft und ein verständnisvolles Miteinander! Unter diesem Motto fand am 15.11.2024 der bundesweite Vorlesetag in Deutschland statt.

Fünf Angehörige der Bundespolizeiinspektion Hamburg beteiligten sich ebenfalls am Vorlesetag und lasen Kindern aus tollen Büchern vor.

Es wurde aus kindgerechten und spannenden Büchern wie "Conni - ich gehe nicht mit Fremden mit", "Rico, Oskar und die Tieferschatten" oder "Das Neinhorn" vorgelesen. Die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten vertraten ihre Dienststelle uniformiert an verschiedenen Örtlichkeiten in Hamburg, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen in vier Kindergärten und in einer Grundschule.

Das Feedback der Kinder war an allen fünf Örtlichkeiten gleich: "Toll - die Polizei ist da und liest uns vor! Ein Highlight im Kindergarten bzw. in der Grundschule!"

Bundesweit engagierte sich die Bundespolizei an 300 Aktionen bei 10.000 teilnehmenden Kindern mit 600 engagierten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten.

