Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall auf der BAB 2 löst Kettenreaktion und erhebliche Verkehrsbehinderungen aus

Bielefeld (ots)

SR/Bielefeld/BAB2 - Auf der BAB 2 ereignete sich am Freitag, 12.09.2025, ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und drei schwer verletzten Personen. Die BAB musste in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise voll gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Um 13.23 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei einen Notruf zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 2 in Richtung Dortmund, in Höhe des Parkplatzes Brönninghausen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen versuchte eine Person mit einem PKW Renault auf der linken Fahrspur einem vor ihm fahrenden und aufgrund eines Rückstaus bremsenden PKW noch auszuweichen. Dies gelang nicht, es kam zur Kollision mit dem vor ihm fahrenden PKW und beim Ausweichen nach rechts außerdem mit einen weiteren PKW auf der mittleren Fahrspur. Dies löste eine Kettenreaktion aus, wodurch noch zwei weitere vorausfahrende PKW beschädigt wurden.

Ein Rettungshubschrauber landete im Bereich der Unfallstelle. Die Richtungsfahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden, wodurch sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern bildete. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 14.40 Uhr konnte zunächst ein Fahrstreifen, gegen 15.10 Uhr dann die gesamte Fahrbahn freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell