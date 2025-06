POL-PDKO: Verkehrskontrollen der Polizei in Plaidt

Lahnstein (ots) - In der Nacht von Samstag, 31.05. bis Sonntag 01.06. kam es in Lahnstein, im Wohngebiet "Am Lichterkopf", zu insgesamt 4 Einbrüche in Wohnhäuser. Der bislang unbekannte Täter drang nach Aufbrechen der Fenster oder einer Tür in die Wohnungen ein und entwendete Bargeld oder andere Wertgegenstände. In einem Fall blieb es bei einem Versuch. In einem weiteren Fall betrat der Täter augenscheinlich nur das ...

mehr