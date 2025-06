Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebereicht der PI Simmern vom 29.05.-01.06.2025

Simmern (Hunsrück) (ots)

Donnerstag, 29.05.2025

Niedersohren, B50 - Verkehrsunfall

Gegen 06:00 Uhr verlor ein 35-jähriger Fahrer mit seinem PKW auf der B50 in Höhe Niedersohren aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kollidierte in der Folge mit der Mittelleitplanke, geriet anschließend ins Schleudern und kollidierte dann ein weiteres Mal mit der Leitplanke. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit fünf Personen besetzt, von denen niemand verletzt wurde. Bei dem Fahrzeugführer konnten keine Hinweise für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Die Unfallstelle musste für den Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Simmern, Auffahrt West - B50 - Verkehrsunfall

Gegen 16:20 Uhr wechselte der 19-jähriger Fahrer eines PKW mit seinem Fahrzeug von dem rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem auf dem Beschleunigungsstreifen befindlichen Fahrzeug die Auffahrt auf die B50 zu ermöglichen. Hierbei übersah der Fahrer den von hinten herannahenden und bevorrechtigten PKW. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Verkehr musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme umgeleitet werden. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren die Polizei, der Rettungsdienst / Notarzt, die FFW Simmern sowie die Straßenmeisterei.

Simmern - Verkehrskontrolle, Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Um 23:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeugführer auf, welcher sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 32-jährigen Fahrer zudem Auffälligkeiten hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrzeugführer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Freitag, 30.05.2025

Ellern, B50 - Verkehrsunfall

Am Freitagmorgen gegen 01:15 Uhr, verlor eine 55-jährigen Fahrzeugführerin auf der B50 in Höhe Ellern die Kontrolle über ihren PKW. Sie kollidierte mit der Mittelleitplanke, wodurch ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet und anschließend im Straßengraben zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrbahn musste für den Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden.

Simmern - Brand

Gegen 11:15 Uhr kam es zur Auslösung eines Brandmelders bei der Wäscherei Elis im Industriepark in Simmern. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung im Inneren des Gebäudes festgestellt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass der Brand vermutlich von einer Wäschemangel ausging. Mehrere Menschen wurden aufgrund einer möglichen Rauchgasintoxikation vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Samstag, 31.05.2025

Simmern - Pfefferspray versprüht, eine verletzte Person

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:10 Uhr sprühte ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray nahe der Shell-Tankstelle in der Innenstadt. Hierdurch wurde ein Geschädigter leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Niederkostenz, B50 - Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 11:15 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über ein Fahrzeug, welches unsicher fahre. Das Fahrzeug konnte schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Bei der Kontrolle der 48-jährigen Fahrzeugführerin wurde durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,72 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell