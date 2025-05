POL-PDKO: Abschlussmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall auf der B9

Andernach (ots) - Am 29.05.2025 um ca. 13:50 Uhr ereignete sich auf dem Kurfürstendamm in Andernach ein Diebstahlsdelikt. Die 77-jährige Geschädigte befand sich auf dem Gehweg des Kurfürstendamms in Richtung Bahnhof. Ein von hinten kommender Fahrradfahrer riss ihr die Handtasche beim Vorbeifahren von der Schulter und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Geschädigte erlitt durch die Tat eine Fleischwunde am ...

