Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Tankstellenraub

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Wie berichtet, raubte ein unbekannter Mann am Freitag, 12.09.2025, Bargeld in einer Tankstelle an der Eckendorfer Straße, in Höhe Am Stadtholz. Die Kriminalpolizei benennt weitere Details und sucht Zeugen.

Um 17:13 Uhr betrat der unbekannte Räuber den Geschäftsraum der Tankstelle. Er bedrohte die Kassiererin, forderte Bargeld und flüchtete schließlich mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Er lief zunächst in eine angrenzende Grünanlage hinter der Tankstelle und von dort über einen Weg entlang des Finkenbachs. Dann nutzte er eine Brücke über den Bach, um weiter in Richtung Zur Alten Gärtnerei zu fliehen. Diese liegt nahe der Feldstraße und der Petristraße.

Im Zuge der Fahndung konnte der flüchtige Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der junge männliche Täter soll eine schlanke Statur haben und gepflegt gewesen sein. Er wurde auf 18 oder 19 Jahre geschätzt und soll etwa 175 cm groß sein. Bei der Tat trug er einen schwarzen Kapuzenpullover mit einer hellen Aufschrift auf dem Rücken. Der Text lautet: "Avenue des Champs Elysees Montaigne Georges V". Die Kapuze hatte er tief in sein Gesicht gezogen.

Eine Autofahrerin teilte mit, dass sich der Tatverdächtige vor der Tat am Gelände aufgehalten und auffällig verhalten haben soll. Er könnte weiteren Autofahrern aufgefallen sein, als sie vor der Tat an der Tankstelle vorbeifuhren oder als sie an der roten Ampel warten mussten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Meldung vom 12.09.2025, 18:44 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6116790

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell