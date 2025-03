Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Umweltdelikt

L290 Münchwies-Lautenbach (ots)

Am Montag, den 17.02.2025 gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizei Neunkirchen darüber in Kenntnis gesetzt, dass man augenscheinlich in einer Nothaltebucht entlang L 290 zwischen Münchwies und Lautenbach unerlaubt einen Ölwechsel durchgeführt hat. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Öl in mehreren Behältern in der Nähe der Straße zurückgelassen wurde. Dieses war teilweise ausgelaufen und im Boden versunken.

Die Entsorgung und Abtragung der kontaminierten Erde wurde umgehend veranlasst. Weitere Maßnahmen durch das LUA sind aktuell in Prüfung.

Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell