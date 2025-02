POL-NK: Verkehrsunfallflucht in Schiffweiler

Merchweiler (ots) - Am Samstag, den 15.02.2025, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr - 12:00 Uhr bricht ein bislang unbekannter Täter über eine Tür an der Gebäuderückseite in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Merchweiler ein. In der Gaststätte bricht er Schubladen und aufgestellte Automaten auf und entwendet das darin befindliche Bargeld. Bei Hinweisen zur Tat oder zum Täter wenden Sie sich bitte an die ...

