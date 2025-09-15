Polizei Bielefeld

POL-BI: Unvermittelter Angriff nach Gespräch

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Zwei Männer sollen Samstagfrüh, 13.09.2025, einen Diskothekenbesucher geschlagen und getreten haben. Die Polizei sucht die Täter sowie Zeugen.

Ein 20-jähriger Löhner hielt sich gemeinsam mit zwei Bielefeldern, 18 und 21 Jahre alt, in einer Diskothek an der Duisburger Straße auf. Nachdem der Löhner gegen 05:35 Uhr mit einem Türsteher gesprochen hatte, gingen ihn zwei Unbekannte unvermittelt an. Sie schlugen ihm gegen den Kopf und traten ihm in die Rippen. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten hatten sich die Täter bereits entfernt.

Das Opfer und die Zeugen beschrieben die Tatverdächtigen als 20 bis 25 Jahre alt. Einer soll 190 bis 195 cm groß, schlank und blondhaarig sein. Der zweite 165 bis 170 cm groß, von athletischer Gestalt und dunkelhaarig.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell