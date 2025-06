Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann versucht Beamte zu bestechen - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am späten Nachmittag des 28. Juni stellten Bundespolizisten einen Herrn, der auf den Parkplatz am Dortmunder Hauptbahnhof urinierte. Als die Einsatzkräfte ihn ansprachen, bot er diesen Geld an, um eine Strafe abzuwenden.

Gegen 16:30 Uhr sah eine eingesetzte Streife einen 67-Jährigen, der in aller Öffentlichkeit vor dem Hauptbahnhof Dortmund seine Notdurft verrichtete. Die Uniformierten konfrontierten den Mann, belehrten diesen und eröffneten ihm die Ordnungswidrigkeit.

Daraufhin gab der sri-lankische Staatsangehörige an, dass er den Einsatzkräften Geld bezahlen möchte, damit sie kein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn einleiten. Auf deutliche Nachfrage seitens der Bundespolizisten, ob es sich um eine Bestechung handeln würde, gab er offen an, dass er genau dies tun möchte.

Nach erneuter Belehrung entließen die Beamten den Bielefelder und leiteten ein Strafverfahren wegen Bestechung von Amtsträgern sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verunreinigung einer Bahnanlage ein.

