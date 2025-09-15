Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht couragierten Helfer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Eckardtsheim- Samstagmittag, 13.09.2025, kam ein Zeuge einem Raubopfer zur Hilfe und schlug den Täter in die Flucht. Polizisten konnten den Tatverdächtigen wenig später fassen. Die Kriminalpolizei sucht den Zeugen.

Eine 69-jährige Bielefelderin ging mit ihrem Hund auf dem Fußweg der Eckardtsheimer Straße spazieren. Auf Höhe des Hauses Gökenfeld 33 trat gegen 12:50 Uhr ein vermummter Jugendlicher auf sie zu, bedrohte sie und verlangte die Herausgabe von Geld. Die Bielefelderin verweigere dies und rief um Hilfe. Eine unbekannte Person kam ihr zur Hilfe und schlug den gescheiterten Räuber in die Flucht.

Im Rahmen der Fahndung erkannten Streifenpolizisten anhand der Personenbeschreibung den polizeibekannten jugendlichen Täter aus Bielefeld. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet den couragierten Zeugen, sich unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell