Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - 30-Jährige alkoholisiert verunfallt

Mühlacker (ots)

Alleinbeteiligt ist am Freitagabend eine Ford-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Mauer kollidiert. Glücklicherweise ist sie hierbei nur leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 30-Jährige gegen 21 Uhr die Landesstraße 1125 von Großglattbach in Richtung Vaihingen, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen eine Mauer prallte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille, weshalb die Fahrerin eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Der Ford wurde abgeschleppt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Höhe des Fremdschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

